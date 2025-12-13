Seggiolini distrutti e invasione di campo il tour di Messi in India parte nel caos

Il tour di Lionel Messi in India è iniziato sotto tono, con lo stadio vandalizzato e un’atmosfera di tensione tra i tifosi. L’arrivo della leggenda del calcio ha suscitato entusiasmo, ma anche episodi di disordine e invasione di campo, lasciando un’immagine di caos all’esordio di questa importante tappa.

AGI - Il tour di Lionel Messi in India parte con uno stadio vandalizzato tra la rabbia di migliaia di tifosi. Il campione argentino, doveva giocare un'amichevole ma ha lasciato lo stadio prima del previsto dopo che un gruppo di supporter aggirando le misure di sicurezza è entrato in campo circondando il calciatore. Caos allo stadio . Così si è innescata la protesta di massa di migliaia di persone stipate per ore sugli spalti del Salt Lake Stadium di Calcutta nell'attesa di vedere le ‘magie’ di Messi. Aspettative deluse. Centinaia di seggiolini sono stati divelti e gettati in campo insieme a numerose bottigliette d'acqua. Agi.it © Agi.it - Seggiolini distrutti e invasione di campo, il tour di Messi in India parte nel caos

2018/19 Virtus Verona - SAMBENEDETTESE, Serie C

Video 2018/19 Virtus Verona - SAMBENEDETTESE, Serie C Video 2018/19 Virtus Verona - SAMBENEDETTESE, Serie C