seggiolini distrutti e invasione di campo il tour di messi in india parte nel caos

Il tour di Lionel Messi in India è iniziato sotto tono, con lo stadio vandalizzato e un’atmosfera di tensione tra i tifosi. L’arrivo della leggenda del calcio ha suscitato entusiasmo, ma anche episodi di disordine e invasione di campo, lasciando un’immagine di caos all’esordio di questa importante tappa.

AGI - Il  tour di Lionel Messi  in  India  parte con uno  stadio vandalizzato  tra la  rabbia di migliaia di tifosi. Il  campione argentino, doveva giocare un'amichevole ma ha lasciato lo stadio prima del previsto dopo che un gruppo di  supporter  aggirando le  misure di sicurezza  è entrato in campo circondando il  calciatore. Caos allo stadio . Così si è innescata la  protesta di massa  di migliaia di persone stipate per ore sugli spalti del  Salt Lake Stadium di Calcutta  nell'attesa di vedere le ‘magie’ di  Messi. Aspettative deluse. Centinaia di  seggiolini sono stati divelti  e gettati in campo insieme a numerose  bottigliette d'acqua. Agi.it

