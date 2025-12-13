Se serve un’intelligenza artificiale per spiegarci l’antisemitismo allora siamo messi male Un paradosso inquietante

Nel 2025, il ricorso all'intelligenza artificiale per comprendere l’antisemitismo evidenzia un paradosso: l’affidarsi a una tecnologia per affrontare un fenomeno storico e complesso, che richiede analisi umane profonde e contestualizzate. Questo fenomeno solleva riflessioni sui limiti e le implicazioni dell’uso dell’IA in ambiti delicati e socialmente sensibili.

C'è un paradosso inquietante nel dibattito pubblico del 2025: per capire cosa sta succedendo con l'antisemitismo, sempre più persone chiedono all'intelligenza artificiale di "spiegare la situazione". E' un segnale non solo culturale, ma morale. Significa che la capacità di riconoscere l'odio – un tempo immediata, quasi epidermica – si è talmente assopita da richiedere un interprete esterno. E mentre noi cerchiamo un assistente digitale, l'antisemitismo diventa normale. Lo dicono i dati del sondaggio americano della Blue Square Alliance: gli "alleati" disposti a opporsi all'odio sono scesi dal 15 per cento al 9 per cento in due anni, mentre gli "odiatori" sono saliti dal 6 per cento al 10 per cento.

