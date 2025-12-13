Se l’amore finisce - Cronaca di un naufragio sentimentale ai tempi di WhatsApp presentazione al Manzoni

Lunedì 15 dicembre al Liceo Manzoni si terrà una presentazione dedicata al tema dei naufragi sentimentali ai tempi di WhatsApp. Un’occasione per esplorare le dinamiche delle relazioni, tra speranze, riflessioni e pentimenti, e discutere se è possibile educare ai sentimenti in un’epoca dominata dai social.

Si può educare ai sentimenti? Lunedi 15 dicembre alle 10,30 al Liceo Manzoni si parlerà di naufragi d’amore, in un intreccio di speranze, riflessioni e pentimenti. Una storia amara. Una storia d’amore. Nonostante tutto. A scriverlo è l’autore di “Se l’amore finisce - Cronaca di un naufragio. Casertanews.it

