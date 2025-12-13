Se davvero Italiano verrà a Napoli avrà avuto ragione l’intelligenza artificiale

L'eventuale arrivo di Vincenzo Italiano a Napoli ha alimentato discussioni e speculazioni. La stima del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il tecnico del Bologna ha fatto salire l'interesse intorno a questa possibile operazione di mercato. L'ipotesi di un cambio in panchina suscita attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, con possibilità che si concretizzi nel prossimo futuro.

La stima che nutre il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per Vincenzo Italiano è nota. Il tecnico del Bologna è stato recentemente accostato da Il Giornale (a firma di Nicolò Schira) agli azzurri come successore di Antonio Conte. Ebbene, l’intelligenza artificiale ci aveva visto giusto. Lo scorso marzo, il Napolista chiese a Chat Gpt come sarebbe potuto essere il Napoli del futuro. E l’IA specificò che l’allenatore sarebbe stato proprio Italiano, con Xabi Alonso come alternativa internazionale. Leggi anche: Il Napoli tra 5 anni (stagione 2029-30) secondo l’intelligenza artificiale: Italiano o Xabi Alonso in panchina Sarà davvero così? Intanto, l’allenatore dei rossoblù è stimato da diverse big italiane, che proveranno ad accaparrarselo nella prossima stagione. Ilnapolista.it Un autentico esempio di design italiano. Tra quei pezzi “chiave” che amiamo davvero, spicca ATLANTIS Crystalart, un #tavolo capace di portare in casa una bellezza senza tempo. La collezione Atlantis è pensata per chi cerca uno stile ricercato e moderno: - facebook.com facebook Stiamo vivendo un'epoca del tennis italiano davvero pazzesca Musetti ha parlato del suo rapporto con Sinner sempre con grande umiltà e rispetto: “Camminiamo su binari differenti, ma paralleli, ognuno matura con i suoi tempi". ???? #Tennis #Musetti # x.com © Ilnapolista.it - Se davvero Italiano verrà a Napoli, avrà avuto ragione l’intelligenza artificiale