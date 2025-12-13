se babbo natale arriva in bici

Bologna, 13 dicembre 2025 – Si è tenuta questa mattina la sesta edizione di " Babbi Natale in bici per il Cuore ": il viale del Policlinico Sant’Orsola di Bologna si è tinto di rosso per accogliere una pedalata speciale, che porta con sé un carico di doni e spensieratezza per i bambini ricoverati durante le festività natalizie nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva.? ©massimogennari2025 Come tutti gli anni i ciclisti dell'ASD Maverix MTB Bologna, accompagnati dai cittadini che hanno scelto di aderire spontaneamente all'iniziativa, sono arrivati in bicicletta per consegnare ai volontari dell'associazione Piccoli Grandi Cuori i doni solidali destinati ai piccoli pazienti ricoverati. Ilrestodelcarlino.it

