Se Babbo Natale arriva in bici
Bologna, 13 dicembre 2025 – Si è tenuta questa mattina la sesta edizione di " Babbi Natale in bici per il Cuore ": il viale del Policlinico Sant’Orsola di Bologna si è tinto di rosso per accogliere una pedalata speciale, che porta con sé un carico di doni e spensieratezza per i bambini ricoverati durante le festività natalizie nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva.? ©massimogennari2025 Come tutti gli anni i ciclisti dell'ASD Maverix MTB Bologna, accompagnati dai cittadini che hanno scelto di aderire spontaneamente all'iniziativa, sono arrivati in bicicletta per consegnare ai volontari dell'associazione Piccoli Grandi Cuori i doni solidali destinati ai piccoli pazienti ricoverati. Ilrestodelcarlino.it
A Vazzano Babbo Natale arriva in motocicletta: torna per il terzo anno l’iniziativa del Motoclub - Il 23 dicembre una giornata curata dal Motoclub Vazzano Bikers e che unirà passione per le due ruote, aria natalizia e divertimento per grandi e bambini. ilvibonese.it
Brasile, a Copacabana Babbo Natale arriva sulla moto d'acqua - (LaPresse) Babbo Natale è arrivato in moto d'acqua sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile, nell'ambito di un progetto volto ... msn.com
Negli ultimi anni molti sostengono che vada detto da subito ai bambini che Babbo Natale non esiste. Altri sostengono che sia corretto dire che è solo il personaggio di una bella storia. In questo caso non si tratta di mentire, di ingannare, ma di connetters - facebook.com facebook
Babbo Natale sub nuota in un acquario di Kuala Lumpur. #ANSA x.com
BABBO NATALE CON LA FEBRE ALTA!