Se Babbo Natale arriva in bici

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 13 dicembre 2025 – Si è tenuta questa mattina la sesta edizione di  " Babbi Natale in bici per il Cuore ": il viale del Policlinico Sant’Orsola di Bologna si è tinto di rosso per accogliere una pedalata speciale, che porta con sé un carico di doni e spensieratezza per i bambini ricoverati durante le festività natalizie nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva.? ©massimogennari2025 Come tutti gli anni i ciclisti dell'ASD Maverix MTB Bologna, accompagnati dai cittadini che hanno scelto di aderire spontaneamente all'iniziativa, sono arrivati in bicicletta per consegnare ai volontari dell'associazione Piccoli Grandi Cuori i doni solidali destinati ai piccoli pazienti ricoverati. Ilrestodelcarlino.it

babbo natale arriva biciA Vazzano Babbo Natale arriva in motocicletta: torna per il terzo anno l’iniziativa del Motoclub - Il 23 dicembre una giornata curata dal Motoclub Vazzano Bikers e che unirà passione per le due ruote, aria natalizia e divertimento per grandi e bambini. ilvibonese.it

babbo natale arriva biciBrasile, a Copacabana Babbo Natale arriva sulla moto d'acqua - (LaPresse) Babbo Natale è arrivato in moto d'acqua sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile, nell'ambito di un progetto volto ... msn.com

se babbo natale arriva in bici

© Ilrestodelcarlino.it - Se Babbo Natale arriva in bici

BABBO NATALE CON LA FEBRE ALTA!

Video BABBO NATALE CON LA FEBRE ALTA!