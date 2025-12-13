Scusi mi disegna questo piatto?
Domani dalle 11 alle 20, il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro ospita " Piatto al tratto ", giornata dedicata al disegno dal vivo e alle arti visive "che celebra il gesto manuale e la sua vitalità nell’epoca digitale". Illustratori e fumettisti realizzeranno, su richiesta del pubblico, opere uniche su piatti di ceramica, trasformandoli in pezzi d’autore. L’esperienza di "Piatto al tratto" si articola in cinque mosse. Si parte scegliendo il proprio artista preferito tra Elena Triolo, Chiara Onofri, Camilla Garofano, Celina Elmi, Gabriele Pino, Giovanna Marin, Andrea Oberosler, Beatrice Xompero e Lufo, che con le loro mani e intelligenze naturali daranno vita ai piatti illustrati. Ilrestodelcarlino.it
