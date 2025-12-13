Scuole di Scafati il Pd accusa | Problemi noti ma nessuna soluzione strutturale

La Commissione consiliare Lavori Pubblici di Scafati ha recentemente esaminato lo stato delle scuole della città, evidenziando criticità e problemi noti. Nonostante le segnalazioni, persistono carenze strutturali che richiedono interventi tempestivi. L'incontro ha acceso il dibattito sulla gestione e sulle soluzioni a lungo termine per garantire ambienti scolastici più sicuri e adeguati.

Negli ultimi giorni si è svolta la Commissione consiliare Lavori Pubblici dedicata allo stato delle scuole di Scafati. Una riunione richiesta dai consiglieri di opposizione del Pd e della coalizione "Ora e sempre Scafati", Michele Grimaldi e Francesco Velardo, dopo settimane di interrogazioni e sollecitazioni che avevano già messo in luce le criticità degli edifici scolastici. Durante la seduta sono emersi tre dati molto chiari. Il primo: nel 2024 il Comune ha speso complessivamente 250mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. Il secondo: di fronte a infiltrazioni e problemi dovuti alla scarsa impermeabilizzazione dei tetti, si continua a intervenire solo dopo che il danno si manifesta, con rappezzi e interventi tampone anziché con una strategia preventiva.

