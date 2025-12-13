Scuole calcio al centro | consegnati i riconoscimenti regionali ai club giovanili

Sabato mattina, al circolo Arci di San Lazzaro di Savena, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti regionali ai club giovanili di scuole calcio di secondo e terzo livello dell’Emilia-Romagna per la stagione 2024-2025. L’evento ha celebrato l’impegno e la crescita delle realtà sportive dedicate ai giovani calciatori.

Il circolo Arci di San Lazzaro di Savena ha ospitato sabato mattina la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai club giovanili di secondo e terzo livello dell’Emilia-Romagna per la stagione sportiva 2024-2025. Un momento ufficiale e partecipato, dedicato a valorizzare il lavoro svolto dalle. Forlitoday.it Scuole calcio al centro: consegnati i riconoscimenti regionali ai club giovanili - La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di premiazione, ma anche un’occasione di confronto e condivisione, ribadendo l’importanza del settore giovanile come pilastro educativo e sociale del ... cesenatoday.it

Prenota il tuo SHOW. Disponibile per: ? Eventi per scuole calcio ? Eventi privati ? Eventi pubblici Per info e collaborazioni scrivimi in DM o per email #calcio #show #calciofreestyle - facebook.com facebook

© Forlitoday.it - Scuole calcio al centro: consegnati i riconoscimenti regionali ai club giovanili

Per voi rovinano le scuole calcio? #pengwin #kickofftalk

Video Per voi rovinano le scuole calcio? #pengwin #kickofftalk Video Per voi rovinano le scuole calcio? #pengwin #kickofftalk