Scuole abbattimento barriere architettoniche in due istituti
La giunta comunale ha approvato un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro e la primaria Govi, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire l’inclusione degli studenti con disabilità.
La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro di via Gaz 11 e la primaria Govi di via Cavallotti 12.
Barriere architettoniche nelle scuole: il Ministero stanzia 18,6 milioni di euro per l’eliminazione degli ostacoli negli edifici scolastici statali e paritari. DECRETO - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto 24 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale n. orizzontescuola.it
SCUOLE BARESI RIMANE SEMPRE UNA VERA CHIMERA L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE