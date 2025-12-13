Scuole abbattimento barriere architettoniche in due istituti

La giunta comunale ha approvato un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro e la primaria Govi, al fine di migliorare l’accessibilità e favorire l’inclusione degli studenti con disabilità.

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro di via Gaz 11 e la primaria Govi di via Cavallotti 12. Si tratta di interventi, per un totale di 120mila euro, che contribuiranno a rendere più accessibili due scuole del Municipio Medio Levante.

Barriere architettoniche nelle scuole: il Ministero stanzia 18,6 milioni di euro per l’eliminazione degli ostacoli negli edifici scolastici statali e paritari. DECRETO - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto 24 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale n. orizzontescuola.it

