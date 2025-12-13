Scuola primaria di San Donato Soldi recuperati

La vicenda della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio si conclude positivamente, dopo mesi di sfide e incertezze. Il progetto, che aveva attraversato diverse difficoltà, ha finalmente visto il recupero delle risorse finanziarie necessarie, segnando un passo avanti importante per il futuro dell’istituto e della comunità locale.

Si chiude con un risultato positivo, dopo mesi di difficoltà e incertezze, la complessa vicenda legata al cantiere della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio. Il Comune di Barberino Tavarnelle è infatti riuscito a recuperare complessivamente circa 700mila euro attraverso le polizze fideiussorie attivate in seguito alla risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto, ferma dal settembre 2024 e poi dichiarata inadempiente. Un risultato ritenuto decisivo per la prosecuzione del progetto. La prima tranche, pari a circa 514mila euro, è stata incassata grazie all’escussione della garanzia prevista per la restituzione dell’anticipazione erogata all’avvio dei lavori. Lanazione.it Scuola primaria di San Donato. Soldi recuperati - Si chiude con un risultato positivo, dopo mesi di difficoltà e incertezze, la complessa vicenda legata al cantiere ... lanazione.it

Barberino Tavarnelle: il Comune risarcito dalla ditta che aveva abbandonato il cantiere della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio - 000 € circa la somma che il Comune di Barberino Tavarnelle è riuscita a ottenere attraverso le polizze fideiussorie a ... gonews.it

