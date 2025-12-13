Scuola nessuna certezza sui fondi | Lo Stato ci ha abbandonato

Il progetto della nuova scuola elementare 'Renzo Pezzani' a San Polo è al centro di una vicenda complessa, con fondi PNRR e un cantiere fermo. Il Comune si è affidato allo Stato per la realizzazione, ma l’incertezza sui finanziamenti e la mancanza di interventi rendono difficile il progresso, lasciando la comunità in attesa di risposte concrete.

Una vicenda intricata nei dettagli eppure semplice nei fatti: il Comune di San Polo si è affidato allo Stato per progettare e realizzare la nuova scuola elementare ’ Renzo Pezzani ’ con fondi Pnrr, mentre la vecchia scuola è stata abbattuta ma adesso il cantiere è fermo. Il rischio concreto è che scadano i termini obbligatori per ottenere il finanziamento (marzo 2026) senza che nemmeno i muri siano stati realizzati. Non si tratta di noccioline: l’importo totale dei lavori è di 6,9 milioni di euro, di cui 4 milioni 770mila da Pnrr. Un caso di malaburocrazia clamoroso, tanto più che ci sono almeno altri 20 Comuni italiani nelle stesse condizioni, da Pisa a Città di Castello. Ilrestodelcarlino.it

Scuole demolite per il Pnrr ma non ricostruite, cantieri bloccati e poche certezze: “Rischiamo di non fare in tempo” - Franco Palù è il sindaco di San Polo d’Enza: in questo comune della provincia di Reggio Emilia, la scuola primaria “Renzo Pezzani” è stata demolita, rasa al ... ilfattoquotidiano.it