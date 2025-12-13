Scuola nessuna certezza sui fondi | Lo Stato ci ha abbandonato

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto della nuova scuola elementare 'Renzo Pezzani' a San Polo è al centro di una vicenda complessa, con fondi PNRR e un cantiere fermo. Il Comune si è affidato allo Stato per la realizzazione, ma l’incertezza sui finanziamenti e la mancanza di interventi rendono difficile il progresso, lasciando la comunità in attesa di risposte concrete.

Una vicenda intricata nei dettagli eppure semplice nei fatti: il Comune di San Polo si è affidato allo Stato per progettare e realizzare la nuova scuola elementare ’ Renzo Pezzani ’ con fondi Pnrr, mentre la vecchia scuola è stata abbattuta ma adesso il cantiere è fermo. Il rischio concreto è che scadano i termini obbligatori per ottenere il finanziamento (marzo 2026) senza che nemmeno i muri siano stati realizzati. Non si tratta di noccioline: l’importo totale dei lavori è di 6,9 milioni di euro, di cui 4 milioni 770mila da Pnrr. Un caso di malaburocrazia clamoroso, tanto più che ci sono almeno altri 20 Comuni italiani nelle stesse condizioni, da Pisa a Città di Castello. Ilrestodelcarlino.it

scuola nessuna certezza fondiScuole demolite per il Pnrr ma non ricostruite, cantieri bloccati e poche certezze: “Rischiamo di non fare in tempo” - Franco Palù è il sindaco di San Polo d’Enza: in questo comune della provincia di Reggio Emilia, la scuola primaria “Renzo Pezzani” è stata demolita, rasa al ... ilfattoquotidiano.it

Scuola di via Palenco, è caos sui finanziamenti per la rigenerazione: ora il Comune punta ad una deroga dall'Europa - La scuola di via Palenco, che sorge nel quartiere Rebibbia nel IV municipio di Roma, era rimasta chiusa nel 2016 per una serie di criticità strutturali. romatoday.it

scuola nessuna certezza sui fondi lo stato ci ha abbandonato

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, nessuna certezza sui fondi: "Lo Stato ci ha abbandonato"

Degli Angeli - Famiglie e studenti abbandonati da Lega, Fi e FdI (07.09.21)

Video Degli Angeli - Famiglie e studenti abbandonati da Lega, Fi e FdI (07.09.21)