Scuola Fiorucci non ci sta | Mai condivisa la proposta

Il dibattito sul dimensionamento scolastico continua a suscitare forti reazioni tra rappresentanti e istituzioni, con alcune parti che esprimono chiaramente il loro dissenso. Fiorucci, in particolare, ha dichiarato di non aver mai condiviso la proposta, sottolineando l’intensità delle opposizioni e l’importanza di affrontare il tema con attenzione e dialogo.

Quello del dimensionamento scolastico è sicuramente uno dei tempi più dibattuti nel periodo recente, e l’attenzione sulla questione non sembra accennare a diminuire. L’ultimo atto si è scritto ieri con un comunicato del Comune di Gubbio che "ritiene doveroso ricostruire con precisione la sequenza dei fatti" dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli "in sede di Consiglio regionale l’11 dicembre 2025, secondo cui la soluzione adottata sarebbe stata preventivamente condivisa con il sindaco di Gubbio nel periodo compreso tra settembre e novembre, non trovano alcun riscontro nei fatti, negli atti né nelle interlocuzioni intercorse". Lanazione.it Scuola, Fiorucci non ci sta: "Mai condivisa la proposta" - ridimensionamento, il sindaco ricostruisce la vicenda: "Non risulta alcuna comunicazione preventiva formale che preannunciasse l’inclusione di Gubbio". msn.com

