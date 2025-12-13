Scoperta choc a Firenze | il cadavere di un 32enne nascosto in un baule e una famiglia dai macabri segreti

A Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, è emersa una scoperta inquietante: il cadavere di un uomo di 32 anni rinvenuto all’interno di un baule, nascosto per circa due anni. L’indagine ha portato alla luce segreti inquietanti legati a una famiglia della zona, suscitando sconcerto e sgomento tra la comunità locale.

Un macabro segreto, nascosto per forse due anni all’interno di un baule, è venuto alla luce a Campi Bisenzio, gettando un’ombra agghiacciante sulla tranquilla provincia fiorentina. La scoperta del corpo in decomposizione di un uomo di 32 anni in una stanza sigillata ha aperto un’indagine della Procura che si addentra in un dramma familiare fatto di solitudine, miseria e degrado. L’allarme, partito da un persistente cattivo odore che ha insospettito i vicini, ha condotto gli agenti di polizia municipale al ritrovamento choc. Ma l’orrore non si ferma al baule: l’anziana madre del 32enne è stata trovata in condizioni di grave denutrizione e portata d’urgenza in ospedale, mentre gli altri due figli conviventi sono ora sotto interrogatorio per ricostruire le circostanze dell’agghiacciante occultamento. Secoloditalia.it

