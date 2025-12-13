Scontro tra Renzi e i ministri

Durante Atreju, il festival organizzato da Fratelli d’Italia, si è svolto un acceso dibattito sull’autonomia differenziata, con confronti vivaci tra Matteo Renzi e alcuni ministri. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti, mettendo in evidenza le diverse posizioni politiche su un tema centrale per il futuro delle autonomie regionali italiane.

Dibattito rovente ad Atreju. Il confronto sull'autonomia differenziata ha animato uno dei panel della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Sul palco presenti rappresentanti della maggioranza di governo — il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, la titolare delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli — insieme al leader di Italia Viva Matteo Renzi, invitato in qualità di esponente dell'opposizione. A introdurre il tema in modo critico è stato il senatore di Rignano, che ha richiamato le posizioni assunte nel tempo da Fratelli d'Italia: "Sull' autonomia quello contro è Rampelli.

Renzi portato via di peso da Crosetto dal palco di Atreju: lite con Casellati e lo "stai sereno" a Calderoli - Matteo Renzi accende il dibattito ad Atreju con attacchi a Calderoli sull'autonomia e Casellati sul premierato. virgilio.it

Il presidente di Italia Viva Matteo Renzi ha scritto su X: «colpisce il rapporto Censis: sfiducia nella sanità, allarme sicurezza, inflazione e stipendi. Temi reali, non scontri interni, il centrosinistra se ne occupi. E la Meloni guardi a questo, non alla legge elettorale - facebook.com facebook

