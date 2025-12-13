Scontro tra due auto muore bimbo di 9 anni | Addio Francesco dolore immenso

Un tragico incidente stradale nel Potentino ha portato alla perdita di Francesco, un bambino di 9 anni. Dopo due giorni di speranza, il suo cuore si è fermato, lasciando una comunità sconvolta dal dolore e dalla tristezza. La tragedia ha toccato profondamente familiari, amici e cittadini, suscitando un forte senso di lutto e incredulità.

La speranza è rimasta accesa per due giorni, poi si è spenta nel silenzio di una corsia d’ospedale. Un incidente stradale avvenuto nel Potentino si è trasformato in una tragedia familiare che ha scosso profondamente un’intera comunità, lasciando dietro di sé dolore, incredulità e un senso di ingiustizia difficile da accettare. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, è deceduto il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nello schianto avvenuto giovedì 11 dicembre in località Ponte delle Tavole, a Pantano di Pignola, nel territorio comunale di Potenza. Il piccolo era stato ricoverato in condizioni disperate, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Thesocialpost.it Incidenti stradali, scontro tra due auto nel Frusinate: muore 78enne - Un uomo di 78 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in ... msn.com

