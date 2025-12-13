Scontro sulla Monti Lepini Feriti tra le lamiere

Un grave incidente sulla Monti Lepini ha coinvolto due veicoli, provocando feriti e l'intervento dei soccorsi. L'incidente, ancora sotto indagine, ha visto una vettura ribaltarsi sul guardrail, evidenziando la gravità della collisione e la necessità di accertare le cause dello scontro.

Grave incidente sulla Monti Lepini. Sono due i veicoli coinvolti, che si sarebbero scontrati per cause ancora da chiarire: una delle due vetture si è ribaltata sul guardrail. È successo davanti al ristorante "Il Laghetto", nel territorio di Giuliano di Roma, intorno alle 13.30 di oggi.La dinamica.