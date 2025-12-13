Scontro Landini-governo

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero indetto dalla Cgil, segnando un’ulteriore tappa nello storico confronto tra il leader sindacale Maurizio Landini e il governo. L’evento riflette le tensioni politiche e sociali in corso, sottolineando il ruolo centrale del sindacato nel dibattito sulle riforme e le politiche economiche del paese.

Lo sciopero della Cgil del 12 dicembre diventa una nuova puntata dell’ormai tradizionale scontro tra Maurizio Landini, sostenuto dalle opposizioni, e il governo. Questa volta nella versione del duello tra il leader della confederazione di Corso d’Italia e il vicepremier Matteo Salvini, con il primo che attacca sulla manovra, la sanità, la giustizia e il secondo che incalza: "È uno sciopero politico, irresponsabile". E questo mentre ai numeri del sindacato rosso sull’adesione alla giornata di mobilitazione (mezzo milione di persone nelle piazze italiane, adesione al 68 per cento in fabbriche e uffici) fa da controcanto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che parla di adesione all’8,2 per cento nel pubblico impiego e di fallimento della mobilitazione. Quotidiano.net Scontro Landini-governo - Lo sciopero della Cgil del 12 dicembre diventa una nuova puntata dell’ormai tradizionale scontro tra Maurizio Landini, sostenuto dalle opposizioni, e il governo. msn.com

Disagi e cortei per lo sciopero, scontro Landini-Salvini - "Le piazze si sono riempite e le fabbriche svuotate".

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil ferma l'Italia, dai treni alla scuola: scontro di fuoco tra Salvini e Landini

Ex Ilva. Frijia (FdI): istigare allo scontro è un atto vile. Landini prenda le distanze, la violenza non difende i lavoratori

Scontro Meloni Landini: vuole il weekend lungo, altro che Palestina

