Sconcerto a Campobasso pestaggio tra minorenni dopo una lite a scuola per l' interrogazione

A Campobasso, un episodio di violenza tra minorenni ha scosso la comunità. Un litigio nato in classe, probabilmente a causa di un equivoco durante un’interrogazione, è sfociato in un pestaggio. L’accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani, evidenziando le tensioni che possono nascere in ambienti scolastici e le conseguenze di episodi di violenza.

Un litigio nato tra i banchi di scuola, probabilmente per equivoci durante un'interrogazione, si è trasformato in una vera e propria spedizione punitiva. Protagonisti un gruppo di ragazzini che, alcuni giorni fa, hanno aggredito un compagno a Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso. La vittima è stata scaraventata a terra e colpita con una raffica di calci e pugni al volto, alla.

