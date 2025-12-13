Sciopero generale in 500 a Como con la Cgil | Serve un cambio di passo su fisco salari e stato sociale

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil ha coinvolto anche Como, con circa 500 persone in piazza. La manifestazione ha richiesto un cambiamento nelle politiche fiscali, salariali e nel sistema di welfare, evidenziando l’esigenza di una svolta su temi cruciali per il futuro del paese.

Anche Como ha risposto allo sciopero generale di otto ore indetto dalla Cgil per ieri, 12 dicembre, per chiedere al governo una svolta su temi centrali come fisco, salari, pensioni, politiche industriali, giovani e stato sociale.Secondo la Cgil, “tante lavoratrici e tanti lavoratori hanno aderito. Quicomo.it Sciopero generale a Como: in 500 al corteo della Cgil. Sotto il Comune il no alla chiusura delle scuole - La Cgil con lo sciopero generale di otto ore di oggi ha chiesto al governo un cambio di passo su fisco, salari, pensioni, giovani, politiche industriali e stato sociale. comozero.it

Corteo Cgil a Roma, Tarpini: Partiranno oltre 500 comaschi

