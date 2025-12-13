Sciopero Cgil Zangrillo | flop assoluto
L'ultimo sciopero organizzato dalla Cgil ha registrato una partecipazione molto inferiore alle aspettative, definita dal ministro Zangrillo un
Quando un sindacato non riesce a coinvolgere neppure tutti i propri iscritti, significa che qualcosa non funziona. Imolaoggi.it
Sciopero 12 dicembre, Cgil: mezzo milione di lavoratori in piazza. Zangrillo e il MIM replicano: “un flop” - “Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, hanno partecipato alle oltre cinquanta manifestazioni organizzate sul territorio nazionale a sostegno dello ... tecnicadellascuola.it
Mezzo milione in piazza ieri per lo sciopero generale Cgil. Landini: “Il Paese dice no alla manovra” - Il segretario generale del sindacato annuncia una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare sulla ... repubblica.it
Buongiorno.pi Lo sciopero della CGIL di ieri è stato un successo: l’Italia si è fermata e centinaia di migliaia di lavoratori hanno riempito le piazze delle principali città. Ma per la grande stampa nazionale questo non ha valore: non c’è nessuna notizia sulle prim - facebook.com facebook
Paolo #Zangrillo definisce "un flop assoluto" lo sciopero della Cgil: "tra i lavoratori pubblici neppure metà degli iscritti alla Cgil ha aderito allo sciopero". L'adesione sarebbe al 4,4%. @ultimora_pol x.com
