Sci Sofia Goggia terza nella discesa libera a St Moritz | staccata di 29 centesimi dalla tedesca Aicher

Sofia Goggia conquista il terzo posto nella discesa libera di St. Moritz, a soli 29 centesimi dalla tedesca Aicher. La gara si svolge sulla pista Corviglia, segnando il primo podio stagionale per le azzurre. L'evento si svolge nello stesso luogo e giorno in cui Lindsey Vonn ha scritto una pagina storica della sciistica mondiale.

Primo podio stagionale per le azzurre: Sofia Goggia si piazza terza sulla pista Corviglia di St.Moritz, dove venerdì (12 dicembre) la statunitense Lindsey Vonn ha realizzato un’impresa storica tornando a dominare in Coppa del mondo a 41 anni. A vincere stavolta è la tedesca Emma Aicher, che. Today.it

