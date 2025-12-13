Sci Sofia Goggia terza nella discesa libera a St Moritz | staccata di 29 centesimi dalla tedesca Aicher
Sofia Goggia conquista il terzo posto nella discesa libera di St. Moritz, a soli 29 centesimi dalla tedesca Aicher. La gara si svolge sulla pista Corviglia, segnando il primo podio stagionale per le azzurre. L'evento si svolge nello stesso luogo e giorno in cui Lindsey Vonn ha scritto una pagina storica della sciistica mondiale.
