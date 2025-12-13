Sci Sofia Goggia terza nella discesa di St Moritz
Sofia Goggia conquista il suo primo podio stagionale nella discesa di St. Moritz, segnando il 63° risultato in carriera. L'atleta italiana si posiziona terza, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione sulle piste di sci alpino.
Roma, 13 dic. (askanews) – E’ arrivato il primo podio stagionale – il 63° in carriera – per l’azzurra Sofia Goggia, terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz. Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di ieri, la straordinaria Lindsey Vonn in 1.30.74. La vittoria – la terza in carriera per una ragazza di grande talento e di soli 22 anni – è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50. Per l’Italia – ancora con condizioni meteo e di neve perfette – c’è ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6^ in 1.31.26. Più indietro Roberta Melesi in 1. Ildenaro.it
