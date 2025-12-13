SCI Il miracolo di De Chiesa Dalla Valanga azzurra a un colpo di 38 special

Paolo De Chiesa, ex sciatore della nazionale italiana, ha vissuto un percorso ricco di successi e sfide. Dalla partecipazione alla Valanga azzurra alle attuali vesti di commentatore televisivo, la sua carriera si distingue per passione e competenza, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello sci.

Paolo De Chiesa ha fatto parte della Valanga azzurra, prima di diventare un apprezzato commentatore televisivo. E ora per i tipi di Minerva esce in libreria Ho sfiorato il cielo, scritto con Sergio Barducci, nel quale De Chiesa racconta la sua passione nata tra le montagne di Cervinia fino ai trionfi sulle piste di Coppa del Mondo, raccontando soprattutto l’uomo che sta dietro l’atleta e le vittorie sportive. E quell’episodio drammatico che ne ha cambiato per sempre la vita: in una cena tra amici, una pistola calibro 38 esplose accidentalmente, il proiettile attraversò il collo di De Chiesa, sfiorando la giugulare e la spina dorsale. Sport.quotidiano.net SCI. Il miracolo di De Chiesa. Dalla Valanga azzurra a un colpo di 38 special - Paolo De Chiesa ha fatto parte della Valanga azzurra, prima di diventare un apprezzato commentatore televisivo. sport.quotidiano.net

Paolo De Chiesa e Sergio Barducci raccontano "Ho sfiorato il cielo" - Una serata partecipata quella che martedì 9 dicembre ha coinvolto in un intermeetig il Panathlon Club Rimini insieme al Lions Club Rimini Host ed al Lions Club San Marino Undistricted. newsrimini.it

NATALE 2025 Basilica Sant’Andrea delle Fratte Santuario Madonna del Miracolo – Chiesa Giubilare Un tempo di grazia, preghiera e bellezza che ci accompagna dalla Novena di Natale fino alla conclusione del Tempo natalizio. ? ? NOVENA D - facebook.com facebook

© Sport.quotidiano.net - SCI. Il miracolo di De Chiesa. Dalla Valanga azzurra a un colpo di 38 special

Paolo De Chiesa: Le pieghe impeccabili da MotoGP di Brignone e il miracolo Gross

Video Paolo De Chiesa: Le pieghe impeccabili da MotoGP di Brignone e il miracolo Gross Video Paolo De Chiesa: Le pieghe impeccabili da MotoGP di Brignone e il miracolo Gross