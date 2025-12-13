Sci Goggia terza a St Moritz dietro Aicher e Vonn
Sofia Goggia conquista il suo primo podio stagionale nella discesa libera di St. Moritz, classificandosi terza. La gara, valida per la Coppa del Mondo femminile, ha visto la vittoria di Aicher, seguita da Vonn. La sciatrice italiana dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione sulla neve.
Primo podio stagionale per Sofia Goggia che chiude terza nella discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del mondo femminile. Vince la giovane tedesca Emma Aicher che sorprende tutte per prendersi la terza vittoria in carriera con il tempo di 1’30?50. La ventiduenne bavarese plana sul traguardo della Corviglia con 0?24 di vantaggio su Lindsey Vonn. Per Goggia si tratta del 63esimo podio in carriera in Coppa del mondo(ottavo complessivo a St. Moritz), il 38esimo in discesa. Resta in quota anche Laura Pirovano, oggi sesta a 0?76 da Aicher al termine di una prova in crescita con tanto di miglior tempo assoluto nel tratto più tecnico, seguito dall’unica sbavatura della sua prova; a precederla anche l’altra statunitense Breezy Johson (+0?40) e l’austriaca Mirjam Puchner (+0?65). Lapresse.it
Goggia terza in discesa a St.Moritz: per Sofia è il primo podio stagionale. Vince Aicher, Vonn 2ª - 63esimo podio in carriera per la sciatrice azzurra che ha chiuso in 1. tuttosport.com
Coppa del mondo di sci, a St. Moritz Goggia terza dietro Aicher e Vonn - E' arrivato il primo podio stagionale - ecovicentino.it
Coppa del Mondo di sci, discesa femminile a St. Moritz: terza Sofia Goggia. Il video Primo podio stagionale, il 63/o in carriera, per l'Azzurra - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | È arrivato il primo podio stagionale - il 63/o in carriera - per Sofia Goggia, terza nella seconda discesa di St.Moritz. Davanti a lei, sul secondo gradino del podio, Lindsey Vonn. La vittoria è andata alla tedesca Emma Aicher. #ANSA x.com
Sci mondiali Super G :Per Sofia Goggia terza vittoria