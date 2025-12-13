Sci gigante maschile in Val d’Isère | Vinatzer ottavo tripletta svizzera con Odermatt 3°

In Val d’Isère si è disputato il gigante maschile, con la vittoria di Loic Meillard. La Svizzera ha dominato la gara, conquistando una tripletta con Odermatt al terzo posto e Vinatzer ottavo. Gli atleti hanno offerto uno spettacolo di alto livello, consolidando la loro posizione nel circuito di Coppa del Mondo.

Sorride alla Svizzera il gigante maschile di oggi, sabato 13 dicembre, in Val d’Isère. Loic Meillard ha vinto, con 18 centesimi di vantaggio sul connazionale Luca Aerni e su Marco Odermatt che si è dovuto accontentare di completare la tripletta elvetica dal gradino più basso del podio.Alex. Today.it

