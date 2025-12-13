Sci di fondo | Pellegrino e non solo l’Italia porta avanti quasi tutti nella sprint di Davos

A Davos, in Svizzera, si è conclusa da pochi minuti la qualificazione della gara sprint di sci di fondo a tecnica libera. L'evento, uno dei più importanti del circuito maschile, vede protagonisti non solo Pellegrino, ma anche altri talenti italiani che si sono distinti nelle qualificazioni, annunciando un'ottima prestazione complessiva per il team azzurro.

Terminata da pochi minuti la qualificazione della gara sprint a tecnica libera di Davos, in Svizzera, tradizionalmente nota come appuntamento di primo livello del circuito maschile. E per l’Italia, come stiamo per andare a vedere, c’è una larghissima parte di buone notizie. In campo femminile le prime posizioni sono a larga maggioranza svedesi. Jonna Sundling si prende la prima posizione con 2’38?59. Tra lei, Maja Dahlqvist (+2?37) e Linn Svahn (+2?48) si inserisce al secondo posto Mathilde Myhrvold in quota Noervegia a 1?97, poi la top 5 la completa la svizzera Nadine Faehndrich a 2?83. In top ten anche le tedesche Coletta Rydzek e Laura Gimmler, a 3?42 e 3?90, poi la quarta delle svedesi, Johanna Hagstroem, a 4?27. Oasport.it

