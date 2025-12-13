Sci di fondo Jonna Sundling vince la sprint tl di Davos Azzurre fuori ai quarti
Nella sprint in tecnica libera di Davos, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, Jonna Sundling si aggiudica la vittoria. L'evento vede le azzurre Federica Cassol, Iris De Martin Pinter e Nicole Monsorno eliminate ai quarti di finale, con posizioni rispettivamente 19ª, 20ª e 29ª.
La sprint individuale femminile in tecnica libera di Davos, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la svedese Jonna Sundling, mentre in casa Italia escono ai quarti Federica Cassol, 19ma, Iris De Martin Pinter, 20ma, e Nicole Monsorno, 29ma. In finale si impone la svedese Jonna Sundling, che vince in 2’31?86, bruciando sulla linea del traguardo la norvegese Mathilde Myhrvold, beffata per 0?08, mentre completa il podio la padrona di casa elvetica Nadine Faehndrich, terza a 2?60. Seguono le altre svedesi Maja Dahlqvist, quarta a 2?92, e Linn Svahn, quinta a 3?61, infine termina sesta la tedesca Laura Gimmler, staccata di 5?24. Oasport.it
