Sci alpino Sofia Goggia | Soddisfatta sia della prestazione che del risultato

Sofia Goggia si mostra soddisfatta delle sue prestazioni nella seconda discesa libera femminile di St. Moritz, attestandosi al terzo posto dopo le prime trenta atlete. La campionessa italiana evidenzia un buon feeling con la pista e un risultato positivo in vista delle prossime sfide della stagione di sci alpino.

Sofia Goggia è al terzo posto dopo le prime trenta atlete scese in pista nella seconda discesa libera femminile di St. Moritz, in Svizzera, alle spalle della tedesca Emma Aicher, prima, e della statunitense Lindsey Vonn, seconda con soli 5 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Goggia ha parlato, a gara ancora in corso, ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurra sa bene dove ha perso quei centesimi che le sono costati un piazzamento migliore: “ Peccato per quel piede sinistro nella lunga, perché era fondamentale per portare fuori velocità, solo che sono entrata, secondo me, molto veloce, ma non sono riuscita ad invertire e prendere bene il piede con solidità “. Oasport.it

