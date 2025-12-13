Sci alpino | Goggia terza a St Moritz De Aliprandini in lacrime per la fidanzata

A St. Moritz, Sofia Goggia conquista il terzo posto nello sci alpino, mentre Michele De Aliprandini si commuove ricordando la fidanzata Michelle, che avrebbe voluto vederlo in gara. Tra emozioni e sfide, l’evento si rivela ricco di sentimenti e tensioni, evidenziando il lato più umano di questo sport.

Con lo sguardo commosso, l’atleta azzurro racconta: "Michelle avrebbe desiderato che partecipassi alla gara oggi, ma è stato estremamente difficile". Ildifforme.it Coppa del Mondo di Sci Alpino, Goggia super a St. Moritz: è terza in discesa libera - Moritz, 13 dicembre 2025 – Emma Aicher ha vinto oggi, sabato 13 dicembre, la discesa libera di St. msn.com

Aicher trionfa a St. Moritz, Goggia sul podio: terzo posto nella seconda discesa - Sofia Goggia chiude terza dietro Lindsey Vonn e mostra segnali positivi ... sportface.it

Goggia a podio a St. Moritz! ? Nella seconda discesa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia chiude terza dietro a Emma Aicher e Lindsey Vonn! Leggi qui bit.ly/3KJuKG0 @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com

Goggia a podio a St. Moritz! ? Nella seconda discesa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino, Sofia chiude terza dietro a Emma Aicher e Lindsey Vonn! Leggi qui https://bit.ly/3KJuKG0 FISI - Federazione Italiana Sport Invernali #RoadToMilanoC - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Sci alpino: Goggia terza a St. Moritz, De Aliprandini in lacrime per la fidanzata

Aicher-Vonn-Goggia, il podio di St. Moritz | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Video Aicher-Vonn-Goggia, il podio di St. Moritz | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Video Aicher-Vonn-Goggia, il podio di St. Moritz | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26