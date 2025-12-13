Sci Aicher vince discesa libera a St Moritz Seconda Vonn Goggia terza

Emma Aicher conquista la vittoria nella discesa libera a St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025/2026. La gara si è svolta sabato 13 dicembre, con Lindsey Vonn che si è piazzata seconda e Sofia Goggia terza.

(Adnkronos) – Emma Aicher ha vinto oggi, sabato 13 dicembre, la discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo femminile 20252026 di sci alpino. La 22enne tedesca ha chiudo in 1’30?50 davanti alla statunitense Lindsey Vonn di 0?24, dopo lo strepitoso successo di ieri, e all’azzurra Sofia Goggia di 0?29, . Ildifforme.it Goggia terza in discesa a St.Moritz: per Sofia è il primo podio stagionale. Vince Aicher, Vonn 2ª - 63esimo podio in carriera per la sciatrice azzurra che ha chiuso in 1. tuttosport.com

Emma Aicher gewinnt Weltcup-Abfahrt in St. Moritz | Sensationeller Sieg für Deutschland

