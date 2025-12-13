Schwoch sulla lotta scudetto | Milan meglio dell’Inter vi spiego perché
Stefan Schwoch analizza la corsa scudetto e sostiene che il Milan di Allegri sia in vantaggio sull’Inter. L’ex attaccante, con la sua esperienza, evidenzia le ragioni di questa preferenza, offrendo un punto di vista approfondito sulla situazione attuale del campionato italiano.
Inter News 24 Per l’ex attaccante di Napoli e non solo Stefan Schwoch il Milan di Allegri è meglio dell’Inter nella corsa scudetto. Vediamo il perché. Stefan Schwoch ha parlato a Televomero della corsa scudetto. Vediamo le sue parole. MILAN MEGLIO DELL’INTER – « Lotta a tre per lo Scudetto? Per me la Roma può ancora inserirsi, mentre la Juve non ha speranza. L’avversaria più pericolosa è il Milan, perché Allegri gli ha dato qualcosa che l’anno scorso non aveva. E soprattutto ha il vantaggio di preparare una partita a settimana. Temo più il Milan che l’Inter, perché ha un allenatore abituato a vincere » LA ROMA E LUKAKU – « Per me, però, Gasperini può ancora inventarsi qualcosa. Internews24.com
