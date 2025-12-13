Schlein si riscopre sovranista e chiede a Meloni di usare il metodo Orbán per Rep

L'articolo analizza le recenti posizioni di Elly Schlein, che si riscopre sovranista e invita Meloni a seguire l'esempio di Orbán nel gestire la questione Gedi. Si affrontano le dinamiche della possibile vendita del gruppo editoriale e le implicazioni politiche e strategiche di queste posizioni, con particolare attenzione alle tensioni tra temi di sovranità e interessi economici nel panorama italiano.

Ci mancava solo il Golden power sui giornali. Nella possibile vendita del gruppo Gedi, il problema non è l’imprenditore greco. Ilfoglio.it Schlein si riscopre sovranista e chiede a Meloni di usare il metodo Orbán per Rep. - Fino a ieri la bandiera sventolata era quella dell'integrazione europea, ma oggi Il Pd chiede al governo di usare il Golden power per opporsi alla vendita del giornale di Gedi. ilfoglio.it

Meloni sul confronto con Schlein: “Disponibile, quando mi diranno chi è" - Giorgia Meloni risponde alle domande di Enrico Mentana sul tema di un possibile confronto televisivo con Elly Schlein ... la7.it

© Ilfoglio.it - Schlein si riscopre sovranista e chiede a Meloni di usare il metodo Orbán per Rep.