Schlein incontra Abu Mazen | Serve pieno riconoscimento della Palestina Meloni faccia la propria parte

Elena Schlein ha incontrato Abu Mazen, sottolineando l'importanza del riconoscimento pieno della Palestina e chiedendo a Meloni di assumersi le proprie responsabilità. L'incontro ha rappresentato un momento di rafforzamento del sostegno internazionale al popolo palestinese, evidenziando la posizione del Partito Democratico sulla questione e la volontà di promuovere un dialogo costruttivo.

“È stato un incontro molto positivo per ribadire tutto il supporto del Pd al popolo palestinese e alla sofferenza che ha ingiustamente subito. La prima questione è l’autodeterminazione del popolo palestinese senza cui non ci può essere la pace. Tutte le parti devono rispettare quell’accordo ma non si potrà parlare di pace finché non ci sarà un pieno riconoscimento dello stato palestinese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein dopo l’incontro con Abu Mazen. “Altra questione affrontata è la situazione umanitaria: non ancora arrivano tutti gli aiuti umanitari indispensabili alla popolazione palestinese. Ilfattoquotidiano.it

Schlein incontra Abu Mazen: «Non può esserci pace senza il coinvolgimento dei palestinesi» - «E' stato un incontro molto positivo, di cui siamo molto contenti, per ribadire tutto il supporto e la solidarietà del partito democratico al popolo palestinese e alla sofferenza che ha i ... msn.com