Schifani | Concentrato sulla Manovra di stabilità non su altre dinamiche

Il presidente della Regione ha dichiarato di essere focalizzato sulla Manovra di stabilità, sottolineando l'importanza di mantenere l'attenzione sui conti pubblici e sugli impegni istituzionali. In un momento di sfide economiche, la priorità è garantire stabilità finanziaria e rispettare gli impegni presi con le istituzioni.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, chiarisce la propria posizione rispetto al dibattito politico emerso nelle ultime ore, ribadendo di essere totalmente concentrato sulla manovra di stabilità e sulle questioni amministrative più urgenti. « Non ho letto l'intervista. In questo momento sono impegnato sulla manovra di stabilità », ha dichiarato Schifani all'ANSA, prendendo implicitamente le distanze dalle parole pronunciate dall'ex ministro Salvatore Cardinale in un'intervista pubblicata da un quotidiano siciliano.