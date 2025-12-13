Schianto nella galleria della Variante appello dei familiari | Aiutateci ad avere giustizia
Lo scorso giovedì si sono tenuti i funerali di Francesco Russo, maresciallo dell’Aeronautica Militare in pensione, scomparso in un incidente nella galleria della Reggia sulla Variante Anas. I familiari chiedono giustizia, mentre si susseguono appelli e richieste di chiarimenti sulla tragedia avvenuta il giorno dell’Immacolata.
