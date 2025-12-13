schiacciata dal cancello condanna confermata in appello

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado del proprietario di un’abitazione coinvolto in un incidente mortale. La vicenda riguarda una donna di 60 anni rimasta schiacciata nel cortile dall’ingresso del cancello. La sentenza chiude un procedimento giudiziario avviato dopo l’incidente, confermando la responsabilità del proprietario.

Tempo di lettura: < 1 minuto La prima sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado inflitta al proprietario dell’ abitazione presa in fitto da una donna di 60 anni che rimase schiacciata nel cortile dal cancello d’ingresso. Il grave incidente si verificò a Mugnano, in provincia di Napoli, nel dicembre 2018. Il giudice ha condannato l’ imputato, un costruttore di Mugnano, a un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale da 25mila euro al marito e a ciascuna delle quattro figlie della vittima, tutti difesi dall’ avvocato Sergio Pisani. L'articolo proviene da Anteprima24. Anteprima24.it

