Scatta la controffensiva ucraina lunedì vertice a Berlino Usa pronti a concedere la protezione Nato a Kiev

Lunedì a Berlino si terrà un vertice tra le principali potenze europee e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incentrato sulla controffensiva ucraina e la situazione nel paese. Gli Stati Uniti sono pronti a valutare la possibilità di concedere alla Ucraina la protezione della NATO, segnando un momento cruciale nel conflitto in corso.

Lunedì a Berlino le potenze europee si ritroveranno per affrontare il dossier ucraino insieme al presidente Volodymyr Zelensky. E l’Italia, con Giorgia Meloni, si appresta a essere della partita. Il governo tedesco ha confermato la visita del leader di Kiev, attesa per lunedì e anticipata ieri dalla Bild. Zelensky vedrà il cancelliere tedesco Friedrich Merz per un faccia a faccia e per fare il punto sui negoziati di pace che mirano a chiudere il conflitto. Nel tardo pomeriggio ai due si uniranno “numerosi capi di Stato e di governo”, oltre a esponenti di primo piano dell’Unione Europea e della Nato, come si legge nel comunicato, diffuso da Berlino. Secoloditalia.it

Succede tutto in poco più di sessanta secondi a Barberino: i padroni di casa la sbloccano con una conclusione da fuori che trae in inganno Fattovich complice una deviazione ma, in occasione dell'immediata controffensiva, Caldararu è bravo nel girarsi ai sedi - facebook.com facebook