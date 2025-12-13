’Scatole di Natale’ per famiglie con fragilità

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Jacopo Gozzi Si conclude oggi, per il sesto anno consecutivo, la raccolta di "Scatole di Natale", iniziativa solidale che trasforma un piccolo gesto in un regalo sotto l’albero destinato a oltre cento famiglie con fragilità sociali ed economiche. L’iniziativa, nata a Milano e diffusasi negli anni in diverse città italiane, è stata portata a Carpi da Rosa Scarano, titolare del centro ESTETICAmente di via Pellico, che oggi collabora con la Croce Rossa e con diverse parrocchie del territorio. Quest’anno la raccolta è stata ospitata anche da alcune scuole: le Mary Poppins, le Figlie della Provvidenza e il Nido Arcobaleno di Concordia. Ilrestodelcarlino.it

8217scatole di natale8217 per famiglie con fragilit224

© Ilrestodelcarlino.it - ’Scatole di Natale’ per famiglie con fragilità