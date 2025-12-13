’Scatole di Natale’ per famiglie con fragilità
di Jacopo Gozzi Si conclude oggi, per il sesto anno consecutivo, la raccolta di "Scatole di Natale", iniziativa solidale che trasforma un piccolo gesto in un regalo sotto l’albero destinato a oltre cento famiglie con fragilità sociali ed economiche. L’iniziativa, nata a Milano e diffusasi negli anni in diverse città italiane, è stata portata a Carpi da Rosa Scarano, titolare del centro ESTETICAmente di via Pellico, che oggi collabora con la Croce Rossa e con diverse parrocchie del territorio. Quest’anno la raccolta è stata ospitata anche da alcune scuole: le Mary Poppins, le Figlie della Provvidenza e il Nido Arcobaleno di Concordia. Ilrestodelcarlino.it
ULTIMO GIORNO di raccolta SCATOLE di NATALE, destinate ai Senzatetto e Case Famiglia!!!! Sabato 13 dicembre presso il nostro ufficio di via Ospitaletto 5 a Bollate Saranno poi consegnate agli Angeli della Strada, per la distribuzione c - facebook.com facebook