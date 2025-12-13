Scandone Avellino Travolgente Ostia Alza Bandiera Bianca | 112-82 al Del Mauro
La Scandone Avellino torna alla vittoria con una prestazione convincente contro Ostia al Del Mauro, conquistando un successo netto di 112-82. La partita, giocata davanti al caloroso pubblico, ha evidenziato la determinazione della squadra e l'entusiasmo del pubblico, segnando un importante passo avanti nel campionato.
Davanti al proprio pubblico e in una cornice carica di emozione, la Scandone Avellino rialza subito la testa. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale, i biancoverdi superano con autorità la San Paolo Ostiense, riscattando il ko del derby della settimana precedente. Avellinotoday.it
Basket, l’Esperia cade ad Avellino contro la Scandone - Non arriva ancora la prima vittoria lontano dal PalaPirastu per la Confelici Cagliari, che cede 74- unionesarda.it
S.S.Felice Scandone Avellino 1948. . La mano di Yegor è ancora calda Vi aspetta questa sera dalle 19 al Pala del Mauro per la reunion del roster della stagione 99/00 #WeAreScandone #WeAreAvellino #WeAreWolves - facebook.com facebook