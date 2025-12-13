Scandalo corruzione e incontro con l' Fbi | il viaggio del negoziatore di Zelensky negli Usa

Un viaggio inaspettato e ricco di tensioni: il negoziatore di Zelensky negli Stati Uniti si confronta con l'FBI in un contesto di crescente pressione americana sull'Ucraina. Tra scandali di corruzione e incontri riservati, si approfondiscono le dinamiche che stanno influenzando la relazione tra Kiev e Washington, in un momento cruciale per la stabilità regionale.

La pressione Usa sull'Ucraina continua a crescere, anche attraverso canali diversi da quelli comunicati sino ad ora ufficialmente. Stando infatti a quanto riportato dal Washington Post, durante le sue recenti trasferte negli Stati Uniti Rustem Umerov, il negoziatore capo scelto dal presidente ucraino Zelensky, non avrebbe avuto incontri solo con Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, e Jared Kushner, il genero del tycoon, ma anche con i vertici dell'Fbi. Il quotidiano americano riferisce che i meeting a porte chiuse con il direttore del Bureau Kash Patel e il suo vice Dan Bongino sono stati confermati da quattro fonti anonime. Ilgiornale.it Scandalo corruzione e incontro con l'Fbi: il viaggio del negoziatore di Zelensky negli Usa - Mistero sull'oggetto delle riunioni tra Rustem Umerov, Kash Patel e Dan Bongino. ilgiornale.it

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri - Passo indietro di Galushchenko (Giustizia) e Grynchuk (Energia), coinvolti in un’indagine per corruzione nel settore energetico. lettera43.it

New Podcast! "Corruzione in Ucraina Scandalo Epstein in USA" on @spreaker #crosetto #economia #epstein #forchielli #geopolitica x.com

In Israele hanno cercato di far fuori il socio di Zelensky famoso per il cesso in oro Lo scandalo corruzione a Kiev sembra stia degenerando in un regolamento di conti tra il presidente ucraino e quelli che erano suoi amici e soci d'affari. In tribunale l'oligarca ucr - facebook.com facebook

