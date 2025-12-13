Scamacca trascina l’Atalanta | doppietta e 2-1 al Cagliari

Gianluca Scamacca si distingue con una doppietta decisiva, guidando l'Atalanta a una vittoria fondamentale contro il Cagliari. Dopo il successo in Champions League contro il Chelsea, i bergamaschi confermano il loro momento positivo in campionato con un risultato di 2-1. Un match che mette in luce le ambizioni della squadra di Gasperini nel proseguo della stagione.

Dopo il successo in Champions contro il Chelsea, i bergamaschi tornano a vincere anche in campionato. Gaetano illude il Cagliari, ma Scamacca decide nel finale. L’ Atalanta conferma il buon momento e, dopo la prestigiosa vittoria contro il Chelsea in Champions League, ritrova il sorriso anche in campionato battendo 2-1 il Cagliari. A decidere la sfida del Gewiss Stadium è una doppietta di Gianluca Scamacca, protagonista assoluto di una gara che consegna tre punti fondamentali alla squadra di Palladino. Inutile per i sardi il momentaneo pareggio firmato da Gaetano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Sportface.it

La doppietta di Scamacca trascina l’Atalanta: 2-1 al Cagliari - Quarta vittoria consecutiva alla New Balance Arena, diventata un fortino inespugnabile per i bergamaschi ora a 19 punti in classifica ... msn.com