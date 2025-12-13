Scamacca è tornato! L' Atalanta supera un ottimo Cagliari con la doppietta del suo bomber 2-1

L'Atalanta torna alla vittoria superando il Cagliari 2-1 grazie alla doppietta di Scamacca. La partita, valida per la Serie A, ha visto i bergamaschi pronti a riscattarsi dopo un avvio equilibrato, con un match ricco di emozioni e ripartenze decisive. La sfida ha evidenziato la determinazione dei padroni di casa e l'ottima prestazione degli ospiti.

Atalanta-Cagliari 2-1 Marcatori: 11'pt e 36'st Scamacca, 30'st Gaetano. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 6 (34'st Pasalic sv), Djimsiti 6.5 (10'st Ahanor 5.5), Kolasinac 6; Zappacosta 6.5 (34'st Samardzic 6.5), De Roon 6.5, Ederson 6 (21'st Musah 6), Bernasconi 6.5 (21'st Zalewski 6.5); De Ketelaere 7, Lookman 6.5; Scamacca 7.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Brescianini, Maldini,. Feedpress.me La doppietta di Scamacca trascina l’Atalanta: 2-1 al Cagliari - Quarta vittoria consecutiva alla New Balance Arena, diventata un fortino inespugnabile per i bergamaschi ora a 19 punti in classifica ... msn.com

