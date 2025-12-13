Scalda il coltello sul fornello a gas e ustiona la compagna | a processo

Un uomo di 25 anni di origini egiziane è stato portato davanti al Tribunale di Perugia con l'accusa di aver ustionato la convivente scaldando un coltello sul fornello a gas, provocandole lesioni aggravate. L'episodio ha suscitato attenzione e apre un procedimento legale nei confronti del presunto aggressore.

Un egiziano di 25 anni è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti della convivente. L'episodio avvenuto al culmine di una lite in casa tra i due.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'interno dell'appartamento di Magione in.

