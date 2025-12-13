Sbaglia manovra e finisce con l'auto in fondo alla piscina comunale mamma e bimba salvate dai bagnini

Un incidente sorprendente si è verificato alla piscina comunale di La Ciotat, nel sud di Marsiglia, quando un'auto ha finito in acqua a causa di una manovra sbagliata. Fortunatamente, i bagnini presenti sul posto sono intervenuti prontamente, riuscendo a salvare una madre e la sua bambina di cinque anni.

L'incidente è accaduto nella piscina comunale a La Ciotat, a sud di Marsiglia. Fortunatamente erano ancora presenti i bagnini che si sono immediatamente tuffati portando in salvo madre e figlioletta di 5 anni.

