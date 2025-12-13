Sbaglia manovra e finisce con l’auto in fondo alla piscina comunale mamma e bimba salvate dai bagnini

Un incidente insolito si è verificato alla piscina comunale di La Ciotat, nel sud di Marsiglia, quando un'auto ha sbagliato manovra e è finita in acqua. Fortunatamente, i bagnini presenti hanno reagito prontamente, riuscendo a mettere in salvo una madre e la sua bambina di cinque anni, evitando conseguenze più gravi.

