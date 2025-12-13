Saturday Night Main Event 2025 John Cena orario italiano dell’ultimo match | a che ora ci sarà il ritiro e dove vederlo in streaming gratis
Il 2025 segna l'ultimo appuntamento sul ring di John Cena, una delle leggende della WWE. In questo articolo trovi l'orario italiano dell'ultimo match, il luogo dove seguirlo in streaming gratuito e tutte le informazioni per vivere questo storico momento.
Saturday Night Main Event 2025 John Cena orario italiano dell’ultimo match. Arriva il giorno dell’ultimo match di John Cena, il wrestler più grande della storia. Last match con Gunther, ex campione intercontinentale e campione dei pesi massimi, già vincitore del torneo che ha decretato lo sfidante finale di Cena. Saturday Night Main Event 2025 è uno speciale della WWE che nel 2025, ha assunto un ruolo enorme perché ospita l’ultimo match della carriera di John Cena. In diretta dal Capital One Arena di Washington D.C. Ma ecco l’orario italiano di Saturday Night Main Event 2025 e a che ora ci sarà il match tra John Cena e Gunther. Spettacoloitaliano.it
