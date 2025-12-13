Sassuolo Grosso | Contro il Milan partita top Stimo tantissimo Allegri Recuperiamo Vranckx

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato l'impegno di domani in trasferta contro il Milan, definendo la partita una delle migliori della stagione. Ha espresso grande rispetto per l'avversario Allegri e ha aggiornato sui progressi del suo team, annunciando il recupero di Vranckx. La sfida promette grande spettacolo tra due squadre in cerca di punti importanti.

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa - dal 'Mapei Football Center' - alla vigilia della trasferta di campionato in casa del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco tutte le sue dichiarazioni. Pianetamilan.it

