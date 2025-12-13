Sarri ribadisce | Alla Juventus ho vissuto un anno col Covid senza pubblico non avevo questa bramosia Espulsioni? Sono due rossi frettolosi…

In una conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza alla Juventus, sul suo approccio alle espulsioni e sulle differenze vissute durante il suo anno senza pubblico a causa del Covid.

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in 9 contro 11 contro il Parma. Le sue dichiarazioni. In conferenza stampa dopo Parma Lazio, Maurizio Sarri ha rilasciato queste dichiarazioni, tornando anche sullo Scudetto vinto alla Juventus. VITTORIA IN 9 CONTRO 11 – «Una vittoria così ci lascia ovviamente entusiasmo. Vinta in condizioni complicate. Però se vedi i numeri della partita vinta meritatamente. La situazione si era fatta molto difficile e i ragazzi sono stati bravi nell'interpretazione. A livello di mentalità stiamo crescendo, squadra applicata e coraggiosa.

Sarri e il passato Juve: "Ho pochi ricordi". E indica la strada alla Lazio: "Ci vorrà umiltà" - "Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid.

Lazio, Sarri: "Partita di sacrificio. Non ho mai avuto dissidi con Lotito e il ds Fabiani" - Le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio contro la Juventus di Igor Tudor: biancocelesti a quota 11 punti.

Lazio, Sarri torna a parlare: "Azzeriamo dopo il Milan. Nessun alibi, ma un suggerimento sul VAR" Maurizio Sarri rompe il silenzio dopo il post-partita di San Siro. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, il tecnico biancoceleste è tornato sulle polem