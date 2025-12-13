Sarno canta per lo Zambia | successo per il concerto benefico alla parrocchia San Francesco d' Assisi

Il concerto benefico “Un Canto per lo Zambia” si è tenuto il 6 dicembre presso la parrocchia San Francesco d’Assisi di Sarno, coinvolgendo numerosi partecipanti in un evento all’insegna della solidarietà, musica e comunità. L’iniziativa ha riscosso grande successo, rafforzando il legame tra i presenti e sostenendo progetti di aiuto nel paese africano.

Lo scorso 6 dicembre la parrocchia San Francesco d'Assisi di Sarno ha ospitato con grande partecipazione il concerto benefico "Un Canto per lo Zambia", un'iniziativa che ha unito musica, comunità e solidarietà. L'evento ha visto la coinvolgente performance del gruppo vocale Unconventional Chorus.