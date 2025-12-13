Sarà Sanremo 2025 conferenza | ospite Settembre Gazzoli all’Ariston

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni della conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, prima serata Rai con l’annuncio dei titoli dei Big in gara al Festival 2026 e dei concorrenti delle Nuove Proposte. Al Palafiori si è tenuta la conferenza stampa alla vigilia di Sarà Sanremo, prima serata di Rai1, condotta da Gianluca Gazzoli e da Carlo Conti, in cui i 30 Big in gara al Festival 2026 saranno presenti per annunciare il titolo del brano che presenteranno allAriston dal 24 al 28 febbraio. Inoltre, i sei artisti selezionati tra i Giovani si giocheranno i due posti disponibili. Claudio Fasulo ha detto la sua sulla selezione delle oltre mille canzoni pervenute: « Abbiamo valutato la professionalità della proposta, un punto di convergenza tra la qualità del lavoro dei ragazzi e del team che hanno attorno e l’originalità dei brani. Spettacolo.eu

Sanremo Giovani 2025 al via su Rai 2, con Carlo Conti e Gianluca Gazzoli - Torna Sanremo Giovani 2025, la vetrina musicale che apre la strada al Festival della Canzone Italiana 2026. gazzetta.it

Sanremo Giovani, il ricordo di Pippo Baudo: «Il primo Festival senza di lui, ma tutto ciò che vediamo oggi nasce dal suo lavoro» - Da martedì 11 novembre 2025, in seconda serata su Rai2, Gianluca Gazzoli prende il timone e guida la sfida verso il palco più ambito d’Italia, quello ... leggo.it

sar224 sanremo 2025 conferenza ospite settembre gazzoli all8217ariston

© Spettacolo.eu - Sarà Sanremo 2025, conferenza: ospite Settembre, Gazzoli all’Ariston

Sanremo 2025, la conferenza stampa a conclusione del Festival del 16 febbraio

Video Sanremo 2025, la conferenza stampa a conclusione del Festival del 16 febbraio